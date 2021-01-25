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Bakan Gül'den 'karanlık günlere dönülmeyecek' mesajı! Kimleri kastetti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım hesabında yaptığı açıklamada verdiği mesajlarla dikkat çekti.
GÜNDEM 25.01.2021, 07:55
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada önemli bir paylaşımda bulundu.
Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Gaffar Okkan ve faili meçhul suikaste kurban giden Uğur Mumcu üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek."
Ayrıca siyasilere ve gazetecilere yapılan saldırılar sonrasında iç huzuru bozabilecek çeteleşmeye dair tartışmaların yoğun olarak konuşulduğu bir dönemde Bakan Gül ise yaptığı açıklama dikkat çekti.
Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek.
Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek. pushfn('ads'); — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 24, 2021
Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Gaffar Okkan ve faili meçhul suikaste kurban giden Uğur Mumcu üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek."
Ayrıca siyasilere ve gazetecilere yapılan saldırılar sonrasında iç huzuru bozabilecek çeteleşmeye dair tartışmaların yoğun olarak konuşulduğu bir dönemde Bakan Gül ise yaptığı açıklama dikkat çekti.
Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek.
Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu saygıyla yad ediyorum.Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek. pushfn('ads'); — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 24, 2021
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