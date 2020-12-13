Bakan görür

TBMM’deki Bütçe görüşmelerinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, yoksulluğun Türkiye’de sorun olmaktan çıktığını açıklaması şaşkınlıkla karşılandı. Bakanın sözlerini gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Osman Altuğ, “Türkiye’de bir tuzu kurular var, bir de tuz bulamayanlar var. Tuzu kurular için Türkiye’de açlık da yoktur, yoksulluk da yoktur, yolsuzluk da yoktur. Yani tok açın halinden anlamaz. Tokça bir değerlendirme” dedi. Ekonomist Şevket Apuhan ise Türkiye’deki yoksulluğu dört işlem bilen herkesin idrak edebileceğini ifade etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamalar vatandaşlarda şaşkınlığa yol açarken konuya ilişkin olarak ekonomistler de görüşlerini paylaştı. Millî Gazete’ye özel açıklamada bulunan ve “Türkiye’de aşırı yoksulluk sorun olmaktan çıktı mı?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Osman Altuğ ile Şevket Apuhan Bakan Selçuk ile aynı görüşe sahip olmadıklarını dile getirdi.



Prof. Dr. Osman Altuğ, gazetemize vermiş olduğu demeçte Bakan Selçuk’un açıklamasını yadırgadığını söyledi. Bakan Selçuk’un açıklamalarına karşın Türkiye’de insanların mutsuz olduğuna ve işsizliğe dikkat çeken Altuğ, “Herkesin görüşü kendine. Bir tuzu kurular var, bir de tuz bulamayanlar var. Tuzu kurular için Türkiye’de açlık da yoktur, yoksulluk da yoktur, yolsuzluk da yoktur. Her şey çok güzeldir. Dolayısıyla hangi açıdan baktığınıza bağlı. Yani tok açın halinden anlamaz. Dolayısıyla bu tokça bir değerlendirme. Oysa insanlar mutsuz. İşsizlik almış başını gidiyor. Yükseköğretim mezunlarının yüzde 56’sı işsiz. İş bulanlar arasında da eğitim gördükleri alanın dışında çalışanlar var. Bunlara rağmen sayın bakan bunu diyorsa demek ki Türkiye’ye bakmıyor, başka bir ülkeye bakıyor. Türkiye’yi değil de başka bir ülkeyi değerlendiriyor sanırım. Yadırgadım açıkçası. Ne gerek var ki bu açıklamaya?” ifadelerini kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un “Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı” sözünü gazetemize değerlendiren Ekonomist Şevket Apuhan ise, Türkiye’de asgari ücretin, açlık ve yoksulluk sınırının belli olduğu dile getirdi. Apuhan, dört işlem bilen herkesin yoksulluğun sorun olduğunu idrak edebileceğini belirtti. Apuhan, konuya ilişkin olarak, “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıkmamıştır; ancak iktidar yoksulluğu sorun olarak görmekten vazgeçtiyse yani iktidar, iktidar olmaktan çıktıysa buna bir şey diyemeyiz. Ancak Türkiye’de asgari ücret de bellidir, açlık ve yoksulluk sınırı da bellidir. Dört işlem bilen herkes ülkemizde yoksulluğun önemli bir sorun olduğunu idrak edebilir” dedi.



* Türkiye’de asgari ücretin, açlık ve yoksulluk sınırının belli olduğuna dikkat çeken ekonomist Şevket Apuhan ise, “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıkmamıştır; ancak iktidar yoksulluğu sorun olarak görmekten vazgeçtiyse, yani iktidar, iktidar olmaktan çıktıysa buna bir şey diyemeyiz. Ancak Türkiye’de asgari ücret de bellidir, açlık ve yoksulluk sınırı da bellidir. Dört işlem bilen herkes ülkemizde yoksulluğun önemli bir sorun olduğunu idrak edebilir” dedi.

