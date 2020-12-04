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Bakan Elvan ve Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmelerine MÜSİAD ile devam etti.
GÜNDEM 04.12.2020, 14:02
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde yapıldı. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı.
Basına kapalı düzenlenen toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.
Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, MÜSİAD heyetiyle görüşmeye ilişkin değerlendirme yaptı.
"Adalet Bakanı'mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz."
Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı.
Basına kapalı düzenlenen toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.
Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, MÜSİAD heyetiyle görüşmeye ilişkin değerlendirme yaptı.
"Adalet Bakanı'mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz."
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