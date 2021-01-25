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Bakan Çavuşoğlu Türk gemisine baskınla ilgili son durumu açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk gemicilerle ilgili konuştu. Bakan Çavuşoğlu korsanların henüz kimseyle iletişime geçmediğini söyledi.
GÜNDEM 25.01.2021, 14:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijerya'da Gine açıklarında Türk gemicileri kaçıran haydutların henüz kendileriyle irtibata geçmediğini söyledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi. Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan'a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi. Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar ne ailelere ne bizlere ne de şirketle bir temasta bulunmadılar." dedi.
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.
Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.
Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi. Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan'a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi. Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar ne ailelere ne bizlere ne de şirketle bir temasta bulunmadılar." dedi.
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.
Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.
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