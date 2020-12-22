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Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Twitter'da tartıştı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Twitter'da birbirine mesaj gönderdi.

GÜNDEM 22.12.2020, 07:27
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Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Twitter'da tartıştı!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, " ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" yazmıştı.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη σημερινή μου συνέντευξη στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”: https://t.co/zj637uc8H6 #parapolitika pic.twitter.com/pInqd7WqbA
— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 19, 2020
 
"Dostça bir tavsiye"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mesajını alıntılayarak şunları yazdı:
Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020
 
Yunan Bakandan cevap geldi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da cevabını Twitter üzerinden verdi.  Dendias mesajında şu ifadeleri kullandı:
Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun: 1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz.
2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur.
3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın."
Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu
— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020
 
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη σημερινή μου συνέντευξη στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”: https://t.co/zj637uc8H6 #parapolitika pic.twitter.com/pInqd7WqbA — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 19, 2020
Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020
Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020
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