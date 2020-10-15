Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılış konuşmasını online olarak yapan Çavuşoğlu, 1992'de üniversitenin temelini birlikte attıklarını anımsatarak, bu bilim yuvasının Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, üniversitenin 30 yılda Türk dünyasının başlıca üniversitelerinden biri haline geldiğini, "özerklik ve uluslararası statüsünün" başarının anahtarlarından biri olduğunu belirterek, özel statünün Kazakistan tarafından korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

