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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırdığını belirterek, Ermenistan'ın bu eylemlerinin savaş suçu olduğunu söyledi.
GÜNDEM 15.10.2020, 13:28
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılış konuşmasını online olarak yapan Çavuşoğlu, 1992'de üniversitenin temelini birlikte attıklarını anımsatarak, bu bilim yuvasının Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, üniversitenin 30 yılda Türk dünyasının başlıca üniversitelerinden biri haline geldiğini, "özerklik ve uluslararası statüsünün" başarının anahtarlarından biri olduğunu belirterek, özel statünün Kazakistan tarafından korunmasının önem taşıdığını vurguladı.
Çavuşoğlu, üniversitenin 30 yılda Türk dünyasının başlıca üniversitelerinden biri haline geldiğini, "özerklik ve uluslararası statüsünün" başarının anahtarlarından biri olduğunu belirterek, özel statünün Kazakistan tarafından korunmasının önem taşıdığını vurguladı.
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