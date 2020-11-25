Bakan Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman İhvancı dış politika izlemedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Türk milletinin çıkarları neyi gerektiriyorsa, o yönde dış politika izlediklerini savundu.



"Bir taraftan sahada, bir taraftan masada güçlü olmazsak etrafımızda yaşanan sorunlardan en çok etkilenen ülke biz oluyoruz." ifadelerini kullanan Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi siz diyorsunuz ki Türk dış politikası tamamen berbat, sıfır, kötü, hep kötü, hep kötü diyorsunuz. Bu doğru değil." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında, "Biz ne diyoruz? Biz, Avrupa'nın bir parçası mıyız? Parçasıyız. Tam da merkezindeyiz. Doğu ile Batı'nın da birleştiği noktadayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "AB ile ilgili süreç de reform, devam eden bir süreçtir. Reform bir günde biten bir süreç değil." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Türk dış politikasına ilişkin, "Biz İhvancı dış politika izlemedik hiçbir zaman. O'cu, bu'cu dış politika da izlemiyoruz. Milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa, o yönde dış politika izliyoruz." diye konuştu.



Dış politika alanında her konuda bilgilendirmeye hazır olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığına ilişkin bir eleştiriye dair şunları söyledi:

"Bizim, DEAŞ ve PKK’ya yönelik operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun değil mi? Biz ne diyoruz? Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunuyoruz. Siz bizim Kuzey Irak’taki PKK’ya yönelik operasyonlarımızdan mı rahatsızsınız? Ya da Doğu Akdeniz’de o sözde Sevilla Haritası’nı yırtıp atıp da gemilerimizle bizim haklarımızı yok sayanlara karşı attığımız adımları mı kastediyorsunuz? Hangi ülkenin toprak bütünlüğüne saygısızlık yaptık?”



Diğer taraftan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, ÖSO’nun Amerika dahil birçok ülke tarafından tanınmış bir güç olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, ÖSÖ'nun DEAŞ’a karşı çok sayıda şehit verdiğini belirterek, "Bugün Suriye’de siyasi bir süreçten bahsediyorsak, sahada ÖSO'nun mücadelesinden de bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'la göğüs göğüse savaşan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri arasında ayrım yapmayalım. PKK da terörist DEAŞ da terörist, ikisiyle de ayrım yapmadan mücadele eden biziz." dedi.



Oruç Reis'e ilişkin diplomasiye fırsat verilmediğiyle ilgili iddialara dair ise Çavuşoğlu, "Diplomasiye biz her zaman fırsat veriyoruz. Önce diplomasiye, eğer işlemiyorsa da sahadaki adımlarımızla da gerekeni yapıyoruz.” vurgusunda bulundu.

Çavuşoğlu, aynı zamanda tek taraflı adımlar atılmaması yönünde çağrılarını yenilediklerini kaydederek, hakça paylaşımın önemli olduğunu ifade etti.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ancak, eğer Türkiye'yi yok sayarsanız, Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbetmeye çalışırsanız, o zaman biz gereğini yaparız.” diye konuştu.

Kıbrıs'ın bir milli mesele olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'de bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Kıbrıs'ta rahmetli Ecevit’in, rahmetli Erbakan'ın çizgisinde siyaset izliyoruz." açıklamasında bulundu.



Kapalı Maraş konusunda ise birçok Rum vatandaşın teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde, BM kararları çerçevesinde açıyoruz. Envanter çıktıktan sonra herkesin mülküne hakkına riayet edilecek." dedi.

