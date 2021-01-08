Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası ortak basın toplantısında "AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"2020'de bazı üye ülkelerle yaşadığımız sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerimizde gerilim yaşadık" açıklamasında bulunan Çavuşoğu, "Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya gibi diğer aklıselim, aklıselimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor ve son zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

