Reklam

Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

GÜNDEM 03.10.2020, 21:34
1
Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 8
2. Karagümrük 4 7
3. Alanyaspor 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Antalyaspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kayserispor 4 6
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Altay 4 7
5. Adana Demirspor 3 7
6. Ankara Keçiörengücü 4 7
7. Giresunspor 4 7
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Ankaraspor 4 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Leeds United 4 7
6. Aston Villa 2 6
7. Arsenal 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Man City 3 4
11. Newcastle 3 4
12. West Ham 3 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 5 8
2. Villarreal 5 8
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Getafe 4 7
6. Barcelona 2 6
7. Sevilla 2 6
8. Real Betis 4 6
9. Cádiz 4 6
10. Granada 3 6
11. Atletico Madrid 3 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Huesca 5 4
15. Elche 3 4
16. Levante 3 3
17. Osasuna 3 3
18. Athletic Bilbao 3 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1