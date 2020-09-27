Bakan Akar'dan Ermenistan'a: Bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬‪

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬‪." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Alçak saldırıyı kınıyoruz. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız."

