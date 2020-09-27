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Bakan Akar'dan Ermenistan'a: Bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli
Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 27.09.2020, 12:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, şöyle devam etti:
"Alçak saldırıyı kınıyoruz. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız."
Bakan Akar, şöyle devam etti:
"Alçak saldırıyı kınıyoruz. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız."
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