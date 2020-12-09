Bakan Akar'dan dikkat çeken sözler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Akdeniz'de yaşanan gerilim başta olmak üzere bölgesel sorunlara da değinen Akar, Akdeniz'deki sorunların ön koşulsuz olarak müzakere edilebileceğini söyledi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı.

Yunanistan, Türkiye ile görüşerek siyasi çözümler üretmek yerine, bazı oldu-bittiler peşinde koşmaktadır.

Biz ön koşulsuz olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki tüm sorunları görüşmeye hazırız.

(Irak'ın kuzeyi) PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi

(Karabağ'daki anlaşma) Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye- Azerbaycan- Rusya arasında çalışmalar devam ediyor.

FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi.

S400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi bizim için bir tercih değil zorunluluktur. S-400’ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız."

