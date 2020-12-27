Bakan açıkladı! Burs ve kredilerin yatırılacağı tarih belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu burs ve kredileri yatmaya başlayacağı tarihi açıkladı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Unutmayın, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

