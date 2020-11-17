Bakan açıkladı! beIN Sports'la yola devam edilecek mi?

Uzun süredir muğlak olan beIN Sports bilmecesi sonunda çözüme kavuştu. beIN Sports uzun zamandır yayın ücretlerini kulüplere ödemeyen şirketle TFF arasında anlaşma sağlandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

