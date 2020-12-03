Baka Koca o şehirleri uyardı! Yüzde yüz artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bazı şehirlerdeki koronavirüs artışları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle bu illerdeki artışlar hakkında görüşme yaptığını belirten Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz.

Son iki haftada İzmir ve Konya’da %50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da %100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana, Samsun, olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."



Son iki haftada İZMİR ve KONYA’DA %50 vaka artışı, ADANA, SAMSUN ve ORDU’DA %100 vaka artışı var. Başta İZMİR, ADANA ve SAMSUN olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020



Son iki haftada İZMİR ve KONYA’DA %50 vaka artışı, ADANA, SAMSUN ve ORDU’DA %100 vaka artışı var. Başta İZMİR, ADANA ve SAMSUN olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor. pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020

