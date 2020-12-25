Bakû, Ankara-Tel Aviv hattında arabuluculuğa soyundu

Türkiye ile İsrail arasındaki ikinci “normalleşme” süreciyle ilgili ‘Suçüstü’ manşetimizin ardından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın’dan itiraf niteliğinde açıklamalar gelmişti.



Siyonist rejimle “normalleşme” sürecinde sıcak gelişmeler yaşanırken son olarak İsrail rejimi medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. Buna göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile İsrail arasında arabuluculuk rolüne soyundu.

Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ikinci “normalleşme” sürecinde sıcak gelişmeler yaşanırken son olarak İsrail rejimi medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. İsrail rejimi merkezli yayın yapan Walla News haberi sitesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin “normalleşmesi” adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunuyor. Söz konusu bilgi şu ana dek yalanlanmazken Walla News’in haberinde dikkat çeken birçok nokta bulunuyor.



Azerbaycan, Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkilerde arabuluculuk rolüne soyunurken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyun Bayramov’un da geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail rejimi Dışişleri Bakanı Gabriel Askhenazi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Aktarılan bilgilere göre iki ismin görüşmesinde Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Görüşmede Bayramov’un Askhenazi’ye Azerbaycan’ın görüşünü aktardığı ve Türkiye ile İsrail rejiminin ilişkileri “normalleştirmek” için uygun bir zamanın içerisinde olduklarını söylediği kaydedildi.



İşgalci İsrail rejimi merkezli yayın yapan Walla News haber sitesinin ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile İsrail rejimi arasında arabuluculuk yapma noktasında çeşitli adımlar attı. Buna göre Aliyev, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı ve iki isim Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkilere dair konuştu. Hatta bu doğrultuda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in danışmanları İsrailli yetkililere Erdoğan’ın konuya olumlu karşılık verdiğini ve İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesini doğrudan reddetmediğini iletti.



Siyonist İsrail rejimi ile ikinci bir normalleşme süreci arayışına girildiği yönündeki bilgileri geçtiğimiz günlerde Millî Gazete ‘Suçüstü’ manşetiyle duyurmuştu. Söz konusu haberde ilk etapta ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine getirilmesinin planlandığı ve anlaşmanın en büyük amacının İsrail’in Doğu Akdeniz’de gasp ettiği doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya satması olduğu belirtilmişti. İsrail’le normalleşme Ankara tarafından yalanlanmazken “Suçüstü” manşetimizi teyit eden itiraf Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın’dan geldi. İsrail’in Türkiye ile “normalleşme”den kazanacağı çok şeyi olduğunu kaydeden Caşın, Türkiye’nin Mart ayı itibarıyla İsrail’e büyükelçi atamasının da mümkün olabileceğini söyledi. Öte yandan Caşın, İsrail’in bir adım atması halinde Türkiye’nin iki adım atabileceğini de belirtti.



