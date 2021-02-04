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Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada 45 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Başvurular ve alım şartları Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr adresinden yapıldı.
GÜNDEM 04.02.2021, 12:37
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
Söz konusu duyuruda Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. denildi.
Başvurular Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr adresinden yapılacak.
Söz konusu duyuruda Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. denildi.
Başvurular Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr adresinden yapılacak.
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