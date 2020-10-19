"Bahçeli’nin kampanyası en çok AK Parti’yi rahatsız etti"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyerek başlattığı ifade edilen “askıda ekmek” kampanyasının en çok AK Parti’yi rahatsız ettiğini yazdı.

Zeyrek bugünkü köşe yazısında şunları söyledi:



Desteklediği iktidar “Türkiye uçuşa geçti” açıklamaları yaparken, Bahçeli'nin başlattığı kampanya ülke gerçeğini bütün netliğiyle gün yüzüne çıkardı. Muhalefet aylarca uğraşsa bunu yapamazdı. Emin olun, bilgiyle yazıyorum, kampanya en çok AK Parti'yi rahatsız etti. Bize hep soruyorsunuz ya “erken seçim olur mu” diye… “Askıda ekmek varken Erdoğan seçime gitmez” diyorum. Çünkü askıda ekmek varsa Türkiye'yi halihazırda yönetenler için sandıkta iktidar yoktur.

