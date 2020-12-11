Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çıkışına HDP'den yanıt!

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" yönündeki ifadelerine, "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" şeklinde yanıt verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" denildi.

İşte HDP'nin açıklaması:

Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız...

Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız... pic.twitter.com/ohwkQEQuYA

— HDP (@HDPgenelmerkezi) December 11, 2020



Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız... pic.twitter.com/ohwkQEQuYA — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 11, 2020

