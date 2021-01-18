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Bahçeli'nin danışmanından tepki çeken yazı: 3 sopa için ortalığı kaldırıyorlar
Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu'na düzenlenen saldırılara MHP'den tepki çeken yorum geldi. Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'in sözleri tepki çekti.
GÜNDEM 18.01.2021, 11:27
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde düzenlenen saldırıların yankıları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, yapılan saldırılarla ilgili "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" dedi. Yıldıray Çiçek, MHP'nin gazetesi Türkgün'deki "Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz" başlıklı yazısında, saldırıyı ele aldı. Çiçek, yazısında "İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini “serbest bırakın” demek bu kadar basit olmamalı… Türkiye’de işte böyle garabet bir muhalefet vardır. Oysa bu garabeti yapmasalar, birinin kılına dokunulsa hukuk dendiğinde ne kadar anlamlı olur değil mi?" diye yazdı.
Çiçek, yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP’yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum." dedi.
Çiçek, yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP’yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum." dedi.
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