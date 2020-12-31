Bahçelievler'de korku dolu anlar! Alevlere teslim oldu

İstanbul Bahçelievler’de kontrolden çıkan araç 5 katlı bir binanın dükkana girerek alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde meydana gelen otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girdi. Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi.

Alev topuna dönen otomobilde bulunan 4 kişinin araçtan inerek kaçtıkları öğrenildi. O esnada dükkan içerisinde bulunan çalışanın ise kendisini can havliyle dışarıya attığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada bulunan bazı daireler ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ayrıca park halinde bulunan araçlar zarar gördü.



