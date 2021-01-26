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Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
Bahçelievler Belediyesi KPSS puanı ile 78 memur alacak.
GÜNDEM 26.01.2021, 15:55
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.
Memur alım ilanıyla ilgili başvuruda aranan özel ve genel şartları, başvuru tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Memur alım ilanıyla ilgili başvuruda aranan özel ve genel şartları, başvuru tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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