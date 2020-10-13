Bahçeli'den yangın tepkisi: Bunlar iblisin çocukları ihanetin çakalları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor . Bahçeli, Hatay'daki orman yangınlarına tepki göstererek, "Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yaktıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ülke olarak zor bir gündemle karşı karşıyayız. Dağlık Karabağ'da Ermeni mezalimi devam etmektedir. Akdeniz'de deniz yetki alanı tartışması ve KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi devam etmektedir. Suriye'deki hain saldırı ve sabotajlar devam etmektedir. Covid-19 salgının neden olduğu sıkıntı ve belirsizliklerin dalga boyu artmaktadır.

Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile Fransa arasındaki kırılgan ilişkiler, irtifa kaybı yaşamaktadır. Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır. Bunlar yetmiyormuş gibi, ülkemizin siyasi tansiyonu yükseltilmektedir. Seçim beklentileri dillendirilirken, ekonomiyle ilgili iftiralar propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır.



İhanet ateşiyle yanan vicdanlar yeşili göremez, görse de tanıyamaz. Orman demek sadece ağaçlardan, sadece canlılardan demek değildir, orman berekettir, havadır, hayattır, yurttur, yuvadır. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana kast eden vatana kast etmiştir. Hatay'da çıkartılan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmıştır. Evleri yanan ve riskli bölgelerde oturan 542 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Hatay'da 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda 15 yangın vakası tespit edilmiştir. Çok şükür yangınlar kontrol altına alınmıştır. Hatay ve Kahramanmaraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan, ağaçları yakıp yıkan yangın son zamanların en trajik olayları arasındadır.

Yangınların nasıl çıktığı ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kimler sabotaj yaptıysa cezalandırılmaları kaçınılmazdır. Bölücü terör örgütü, 2019 yılında "Ateşin çocukları" örgütünün kurulduğunu duyurmuştu. İlk eylemleri 11 Temmuz 2019'daki Fethiye'de görülmüştü. Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yaktıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır. Aydın müsvettelerinin tepkisini duyan oldu mu? CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Kılıçdaroğlu şereften ne anlıyor, hayata ve doğaya kast eden teröristlerin başı Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım size nasılsınız, iyi misiniz?

Geçtiğimzi hafta Ağrı Doğubayazıt'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın annesine, babasına, nişanlısına ne diyecekler? Ne anlatacaklar? Onların gözlerine hangi cesaretle bakabilecekler. Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröristtir. Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparılamaz.

