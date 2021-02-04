Bahçeli'den sert sözler: Maşalar adaletin kızgın korunda erimeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması protestoları üzerinden yaşanan olaylara dair açıklama yaptı.

Kendi imzasını taşıyan açıklamasında sert ifadeler kullanan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir."

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir. pic.twitter.com/QdgfHyXSDT

— MHP ???? (@MHP_Bilgi) February 4, 2021



Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir. pic.twitter.com/QdgfHyXSDT pushfn('ads'); — MHP ???? (@MHP_Bilgi) February 4, 2021

