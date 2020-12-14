Bahçeli'den İran çıkışı! Bu şiire de tepki göstersinler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiir İran'da büyük tepkiye neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yapmış olduğu görüşmeden sonra şiirin yanlış anlaşıldığı vurgulanmış olsa da Cumhur İttifakı mensubu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İran'a sert sözlerle yüklendi.



Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: "Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?"

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 14, 2020





Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şair Arif Nihat Asya'nın bir şiirini paylaştı. Bahçeli, "Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor" dedi.



Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor. Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, nitekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 14, 2020





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:



Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: "Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?" — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 14, 2020

Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor. Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, nitekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 14, 2020

Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bir şiir özellikle İran'da büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclis'inde görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır.

Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması'ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras'ı ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?

Bir kez de ben sesleniyorum: "Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın" Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan'a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar.

Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: "Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?

Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor.

Bilinsin ki, Ötüken'in stratejik aklı köreltilemez, kutlu hedeflerinin üzeri çizilemez.

Geçmişte demiştim, yine diyorum: Yavuz ne kadar Türk ise Şah İsmail'de o kadar Türk'tür. İkisi de Türk büyük hünkârıdır. Cem de bizim semah da… Cami de bizim Cemevi de… Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur. Türk, Türk'e hasım edilemez.

Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir.

ABD'nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz.

