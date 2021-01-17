Bahçeli'den Erdoğan paylaşımı! Müsaade istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin istedi.

Azerbaycan'da okul yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı açıklama ile dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir."



Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 16, 2021



Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 16, 2021

