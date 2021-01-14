Bahçeli'de seçim barajı açıklaması! AK Parti kabul edecek mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, tüm kurum ve kurallarıyla sağlıklı şekilde kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri, Etikhaber'de yaptığı açıklamada önerilerini şu şekilde ifade etti:



Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'nin kapatılması ve seçim barajının aşağı çekilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülürken Cumhur İttifakı'nda bu durumlardan ötürü derin çatlaklar olduğu iddia ediliyor.

"Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir. Partilerin ticaret yasağı hükümleri açıklığa kavuşturularak titizlikle denetlenmelidir.

Seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi, sisteme uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir..

TBMM üyelerinin ve siyasi partilerin çalışmaları, tüm yönleriyle etik esaslara bağlanmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır. Milletvekillerinin kabul edebilecekleri hediyeler ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir.

Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, birçoğu bölücülük faaliyetleri sebebiyle hazırlanmış ve TBMM'nde bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları süratle işleme konulmalı.

