Bahçeli: Türkiye'de adalet askıda değil, aksini iddia eden yağmacıdır

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık MHP Grup Toplantısında MHP'li milletvekillerine seslendi. Gündemdeki konuları değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır." dedi. MHP tarafından ekmek zamlarına karşı başlatılan Askıda Ekmek kampanyasına ilişkin getirilen eleştirilere de tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir." ifadesini kullandı. Bahçeli, şöyle konuştu:"Askıda ekmek çalışmalarına kara çalmaya çalışanlar insan onurunu kaybetmişlerdir. Mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankör, milli manevi hasletlere göz dikecek kadar namertsiniz. Bunlar her fırsatta ya ekonomiye, ya milletimize kötü derler. Korku pompalarlar. Ne milleti ne ekmeği tanırlar. Ama dedikodu tellallığında başı çekerler."17 Ekim cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıklamıştı. Grup toplantısında yeni rezerve değinen Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Doğalgaz rezervindeki gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir." diye konuştu.

