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Bahçeli, RTÜK'ün Habertürk TV kararını savundu: Yayına ara verebilirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kHabertük TV yayınındaki sözleri nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk'e verilen cezayı savundu. Bahçeli, Habertürk'e tepki gösterdi.

GÜNDEM 04.12.2020, 18:00
Bahçeli, RTÜK'ün Habertürk TV kararını savundu: Yayına ara verebilirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.  CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır'a tepkisini sürdüren Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Habertürk TV yayınında konuşan Ali Mahir Başarır'ın sözleri nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk TV'ye verilen 5 kez program durdurma ve idari para cezasını savundu. Bahçeli, "Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi." ifadelerini kullandı. 
Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından şunları paylaştı: 
28 Kasım 2020 Cumartesi günü, Habertürk Televizyonu’nda yayımlanan “Gerçek fikri ne” adlı programda CHP’li bir milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti. Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir. Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna “Satılmış” diyen işbirlikçi CHP’liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. 
Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir. Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur. 
Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır. 
Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir. Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK’e saldıran pek çok. Çarpıklık işte buradadır. Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin.
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