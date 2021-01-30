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Bahçeli istiyor ama Erdoğan HDP'nin kapatılmasına izin vermiyor!

Sabah yazarı Engin Ardıç, MHP lideri Bahçeli’nin, HDP’nin kapatılmasını istediğini fakat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pragmatik nedenlerden dolayı buna izin vermediğini ifade etti.

GÜNDEM 30.01.2021, 23:43
Bahçeli istiyor ama Erdoğan HDP'nin kapatılmasına izin vermiyor!
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, “HDP Kapatılırsa CHP Kazanır” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Engin Ardıç yazısında, son dönemde siyaset gündemine oturan HDP’nin kapatılması tartışmasıyla ilgili çarpıcı satırlara imza attı.
Sabah yazarı, MHP lideri Bahçeli’nin, HDP’nin kapatılmasını istediğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pragmatik nedenlerden dolayı buna izin vermediğini iddia etti. 
Ardıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskından fotoğraf paylaşmasıyla ilgili ise, “İlçe belediyelerinde birtakım meşkûk PKK izlerinin ortaya çıkarılmasına ve bu partinin başını derde sokmaya çanak tutuyorlar.” dedi.
Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Aslında HDP'nin kapatılması, CHP'nin fena halde işine gelir.
Çünkü kapatılan HDP'nin oyları da CHP'ye akacaktır.
Böylece yüzde 30'a ‘yaklaşacak’ olan CHP'de yönetim de kurtulur. En azından Muharrem İnce'nin ‘çenesinden’ kurtulur.
Kılıçdaroğlu tahtında kalır. HDP oylarının gidebilecekleri başka bir yer yoktur.
Devlet Bahçeli ideolojik nedenlerle bu kapatmayı istiyor ama Cumhurbaşkanımız da pragmatik nedenlerle buna soğuk bakıyor. HDP'ye bayıldığından değil. CHP bir taşla iki kuş vurmuş olur:
Hem oyları toplar, hem HDP ile kurmuş olduğu yarı açık yarı gizli, ama her durumda ‘şaibeli’ ittifaktan da bir çırpıda kurtulur. Sırtından bir yük atar. Seçimi gene de kazanamaz ama ‘puan toplamış’ sayılır.
Belki de bunu gördükleri için HDP'ye gizliden gizliye hainlik ediyorlar, örneğin ilçe belediyelerinde birtakım meşkûk PKK izlerinin ortaya çıkarılmasına ve bu partinin başını derde sokmaya çanak tutuyorlar.”
   
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