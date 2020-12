Bahçeli, il başkanlarına seslendi: Bizim için siyaset çıkar değildir

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor. MHP lideri Bahçeli, "Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz. Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı, ne kazanırımın çeterisinin tutulduğu bir hipodrom değildir." dedi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Siyaseti insan kazanma sanatı olarak görmekteyiz. Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz.

Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat eder ki, her akşamın bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır.

Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı, ne kazanırımın çeterisinin tutulduğu bir hipodrom değildir.

Bizim için siyaset millete hizmet, gayesinin aşkla taşlanmış bir ülkücü harekettir.

Tarihin iddia, ihya ve ihtişamı ile geleceği kuşatmanın azmindeyiz. Millet oldukça biz varız. Türklük oldukça MHP yürüyecektir. Hiçbir engel bunun önünde duramayacaktır. Güvence sizlersiniz, hepinizsiniz. Güvence MHP'dir.

