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Bahçeli için yaş sınırı istemişti! Ali Babacan'a MHP'den cevap

Bahçeli için yaş sınırı isteyen Ali Babacan'a MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan cevap geldi.

GÜNDEM 26.11.2020, 12:20
Bahçeli için yaş sınırı istemişti! Ali Babacan'a MHP'den cevap
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya üzerinden bu kez DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. Ali Bababcan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için RTÜK’ten 18 yaş sınırı istemesine tepki gösteren MHP'li Büyükataman, "Babacan’a tavsiyemiz ise "had sınırı"nı bilmesidir" dedi.
Ali Babacan'ın Devlet Bahçeli için sarfettiği "Devleti esir aldı" sözlerinde tepki gösteren Büyükataman, "Bir akıl tutulması, şuur noksanlığıdır" açıklamasıdna bulundu.
MHP Genel Sekreteri'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye'ye kurulan tuzaklara gönüllü taşeronluk yapmak üzere yüzde 100 yabancı sermaye ile imal edilen DEVA isimli particikte genel başkancılık oynayan Ali Babacan; emsalleri ile birlikte mekân tuttuğu çukur seviyeden, Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğinde bulunmuştur.
Ömrünü büyük Türk milletine adayan Sayın Genel Başkan'ımıza yönelik bu hadsizlik ne acıdır ki Türk'ün gücünü yedi düvele gösterdiğimiz müstesna ilimiz Çanakkale'de, dün mağlup ettiklerimizin Türkiye'yi bir müstemleke hâline getirmeye ant içmiş yedek akçesi tarafından yapılmıştır.
Bırakın teşkilatlanmayı; il başkanı bulamayan cücük bir yapılanmanın başındaki etkisiz eleman; milyonlarca oy vereni, Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir köşesinde oy vereninden çok daha fazla gönül vereni olan partimizden bahsederken "küçük" kelimesini kullanabilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek için ortaya çıkan, "Açılımın sahibi geliyor" anonsuyla cadde cadde ihanet gezdiren, toplantılarında Türk devletine meydan okuyan bu hadsizin Sayın Genel Başkan'ımıza yönelik “Devleti esir aldı” sözleri bir akıl tutulması, şuur noksanlığıdır.
Milliyetçi Hareket, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasinin değil gerçek demokrasinin, hak yolunun, hakikat yolunun takipçisidir.
PKK’ya meşruiyet, FETÖ’ye serbestî vermeyi demokrasi zanneden zihniyet, bu temiz topraklardan def olana dek mücadelemiz sürecektir.
Türk çocuğu, Mete'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ecdadının yolundadır; yolbaşçısı Sayın Devlet Bahçeli’nin teşvik ve talimatları doğrultusunda büyük ve müreffeh Türkiye’yi inşa etme ülküsüne hızla ilerlemektedir.
Babacan’a tavsiyemiz ise "had sınırı"nı bilmesidir."
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