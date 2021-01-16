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Bahçeli: Cumhurbaşkanımız müsaade ederse Şuşa'da ilkokul yaptıracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir." dedi.

GÜNDEM 16.01.2021, 15:01
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız müsaade ederse Şuşa'da ilkokul yaptıracağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ zaferinin, Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan biri olduğunu belirtti.
Devlet Bahçeli, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir." ifadesini kullandı.
Böylece Karabağ'ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini, esaret zincirlerinin sökülüp atıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, marşın söz yazarının merhum Ahmet Cevat, bestecisinin ise Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli olduğuna dikkati çekti.
İnşasını arzuladıkları ilkokulun adının Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirten Bahçeli, eğitim-öğretimin bir milletin istikbal sancağı olduğunu, bu sancağın varlığının nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edeceğini vurguladı.
Medeniyetlerin beşiğinin doğru fikir olduğunu, her doğru fikrin, onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip bulunanlarla olacağını belirten Bahçeli, Şuşa'nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermenin fikir ve inanç vecibeleri olduğunun altını çizdi.
Bahçeli, Farabi'nin "Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır." sözünü hatırlatarak, "O ruh ki Türk'ün ruhudur. O düşünce ki Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadesini kullandı.
"Karabağ'ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan'ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa'nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkanlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır."
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