"Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu"

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin yankıları devam ediyor. Albarayk ile ilgili en ilginç iddia ise ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan geldi.



MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ali Kulat, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Berat Albayrak'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sevdiğini belirtti.

"Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dı." diye açıklamada bulunan Kulat şu ifadeleri kullandı:



"Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı"

