Bahadır Erdem, disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in geçmişte yaptığı Leyla Zana paylaşımlarını hatırlatarak İYİ Parti yönetimini eleştirdi. Peki Bahadır Erdem kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...



Bahadır Erdem 1964 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Bingül Hanım, babası ise Sami Bey’dir. TED Ankara Koleji ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1992’de Yüksek Lisans, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden Doktora ünvanını almıştır. 2000 yılında Yard. Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında ise Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında profesör olarak üniversiteye atanmıştır.

Üniversitede milletlerarası özel hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslararası bireysel davalar, fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku üzerine dersler veren Erdem ayrıca 1999 yılından bu yana kurmuş olduğu Erdem Hukuk Bürosu’ndada çalışmalarını sürdürmektedir.

Erdem İYİ Parti'de siyaset hayatını sürdürürken İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı veİYİ Parti GİK Üyesi'dir.

Diğer bir yandan Aile Hukuk Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Bahadır Erdem aslen Malatya‘lıdır. Sibel Erdem ile evlidir.

