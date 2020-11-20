Bağışıklığa iyi gelen Zivzik narına talep arttı!
Salgın döneminde en çok satılan ürünlerden olan narın bir cinsi Zivzik narı büyük talep görüyor.
GÜNDEM 20.11.2020, 11:55
Salgın döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için aranan zivizik narına talep arttı. Diyarbakır’da esnaflık yapan Mehmet Tun, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve birçok hastalığa karşı şifa deposu olan, bozulmadan 6 ay saklanabilen Zivzik narı en çok talep alan ürünler arasına girdi. Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde dağlarda ilaçsız doğal üretilen Zivzik narının bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin bulunduğunu belirten Mehmet Tun, kilogramını 5 liraya sattıkları narın sıkılmış halini de sattıklarını anlattı.
Mehmet Tun, "Zivzik narı Siirt’in Pervari ve Şirvan bölgelerinde yetişen nardır. Dağlık alanlarda yetişip herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Narların içi komple kıpkırmızı, tatlı güzel bir tadı vardır. Vatandaşlarımızdan talep var, biz de Siirt’te hasat döneminde toplayarak Diyarbakır’a getirerek vatandaşlara sunuyoruz. Zivzik narına talep geçen seneye göre daha fazla arttı. Kötü bir hastalık geçiriyoruz. Vatandaşlar ilaçlardan bıkmış durumda, kendileri sağlıklı beslenmek istiyor. Sağlığını düşünen herkes Zivzik narı tüketmeli. Bu narın bir diğer özelliği ise kaldıkça dışı kuru oluyor, kendini bu şekilde muhafaza ediyor, 6 ay boyunca bozulmaz. Biz bunu martın sonuna kadar satmaya devam ediyoruz" dedi.
Mehmet Tun, "Zivzik narı Siirt’in Pervari ve Şirvan bölgelerinde yetişen nardır. Dağlık alanlarda yetişip herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Narların içi komple kıpkırmızı, tatlı güzel bir tadı vardır. Vatandaşlarımızdan talep var, biz de Siirt’te hasat döneminde toplayarak Diyarbakır’a getirerek vatandaşlara sunuyoruz. Zivzik narına talep geçen seneye göre daha fazla arttı. Kötü bir hastalık geçiriyoruz. Vatandaşlar ilaçlardan bıkmış durumda, kendileri sağlıklı beslenmek istiyor. Sağlığını düşünen herkes Zivzik narı tüketmeli. Bu narın bir diğer özelliği ise kaldıkça dışı kuru oluyor, kendini bu şekilde muhafaza ediyor, 6 ay boyunca bozulmaz. Biz bunu martın sonuna kadar satmaya devam ediyoruz" dedi.
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