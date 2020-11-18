Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği ile yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı.

Roketlerin 4’nün Yeşil Bölge’ye ve diğerlerinin Bağdat’taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10’nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu.

