Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin olduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği ile yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi. Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

