Bağcılar Saadet’ten Millî Gazete’ye ziyaret
49’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Millî Gazete’ye ziyaretler devam ediyor.
GÜNDEM 15.01.2021, 04:33
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Son olarak Saadet Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Şakir Şahin ve beraberindeki heyet Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ı makamında ziyaret etti. Millî Gazete’nin Milli Görüş camiası için önemine ilişkin açıklamaların yapıldığı görüşmede, medyanın Türkiye’deki önemine de değinildi. Mustafa Kurdaş’ı tebrik eden Şakir Şahin, Millî Gazete’nin meslek onurunu yücelttiğini vurguladı.
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