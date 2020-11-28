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Bafra Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Samsun'da Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

GÜNDEM 28.11.2020, 21:35
Bafra Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu ifade etti.
Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Cenab-ı Hakk'tan acil şifalar diledi.
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