Bafra Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu ifade etti.

Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Cenab-ı Hakk'tan acil şifalar diledi.

