BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altındaki gerçek...
BAE 70 yıllık politikasını değiştirerek İsrail ile normalleşmesinin arkasındaki gerçeğin, düşen BAE helikopterinden kurtulan kraliyet mensubu askerin ABD tarafından kurtarılması iddia edildi.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:17
11 Ağustos 2017'de Yemen'e operasyon düzenlemek üzere ülkenin hava sahasına giren BAE helikopteri düştü. Helikopterdeki 3 asker ölürken, aralarında BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in yeğeninin de bulunduğu 7 asker ise olaydan yaralı kurtuldu.
Helikopterin düştüğü Yemen topraklarına kurtarma operasyonu düzenleyemeyen BAE'nin ABD'den yardım istemesi üzerine Amerikan ordusunun birkaç saat içinde bölgeye kurtarma operasyonu düzenlediği ileri sürüldü.
Operasyonun göbeğinde BAE'deki kraliyet ailesi ile yetkisinin dışında ilişkiler geliştirdiği gerekçesiyle görevden alınan ve daha sonra ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde bir göreve atanan dönemin ABD'nin Abu Dabi Askeri Ataşesi Tümgeneral Miguel Correa yer aldığı öğrenildi.
İddiaya göre, Correa, askerlerin kurtarılmasından sonra askerlerden yaralı askerlere 66 ünite kan verilmesini ve BAE'nin talebi üzerine 7 askerin Almanya'daki ABD Askeri Hastanesine nakledilmesini sağladı.
Bu kurtarma operasyonunun Tümgeneral Correa'nın BAE'de "kahraman gibi" anılmasına yol açtığı belirtilen haberde, görevden alındıktan sonra Ulusal Güvenlik Konseyinde görevlendirilen Correa'nın İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerde kilit rol oynadığı iddia edildi.
Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan ve Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililer, BEA Dışişleri Bakanı Zayed'in Correa'yı işaret ederek, "General ailemin bir parçasıdır" dediği ve daha sonra da "O olmasaydı tüm bunlar olmazdı" ifadesini kullandığını iddia etti.
Correa'nın temmuz ayında Abu Dabi'ye gittiği ve orada İsrail ile yapılacak anlaşmanın detaylarını Zayed ile konuşurken, toplantıya ABD tarafından kurtarılan askerin de çağrıldığı belirtildi.
İsrail, BAE ve Bahreyn 15 Eylül'de ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da masaya oturmuş, 2 körfez ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere bir ortak çerçeve anlaşması imzalamıştı.
Helikopterin düştüğü Yemen topraklarına kurtarma operasyonu düzenleyemeyen BAE'nin ABD'den yardım istemesi üzerine Amerikan ordusunun birkaç saat içinde bölgeye kurtarma operasyonu düzenlediği ileri sürüldü.
Operasyonun göbeğinde BAE'deki kraliyet ailesi ile yetkisinin dışında ilişkiler geliştirdiği gerekçesiyle görevden alınan ve daha sonra ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde bir göreve atanan dönemin ABD'nin Abu Dabi Askeri Ataşesi Tümgeneral Miguel Correa yer aldığı öğrenildi.
İddiaya göre, Correa, askerlerin kurtarılmasından sonra askerlerden yaralı askerlere 66 ünite kan verilmesini ve BAE'nin talebi üzerine 7 askerin Almanya'daki ABD Askeri Hastanesine nakledilmesini sağladı.
Bu kurtarma operasyonunun Tümgeneral Correa'nın BAE'de "kahraman gibi" anılmasına yol açtığı belirtilen haberde, görevden alındıktan sonra Ulusal Güvenlik Konseyinde görevlendirilen Correa'nın İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerde kilit rol oynadığı iddia edildi.
Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan ve Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililer, BEA Dışişleri Bakanı Zayed'in Correa'yı işaret ederek, "General ailemin bir parçasıdır" dediği ve daha sonra da "O olmasaydı tüm bunlar olmazdı" ifadesini kullandığını iddia etti.
Correa'nın temmuz ayında Abu Dabi'ye gittiği ve orada İsrail ile yapılacak anlaşmanın detaylarını Zayed ile konuşurken, toplantıya ABD tarafından kurtarılan askerin de çağrıldığı belirtildi.
İsrail, BAE ve Bahreyn 15 Eylül'de ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da masaya oturmuş, 2 körfez ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere bir ortak çerçeve anlaşması imzalamıştı.
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