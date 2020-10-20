BAE’den ilk anormal ziyaret

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin normalleşmesinin ardından şimdi de karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı duyuruldu, anlaşmanın ise bugün imzalanacağı bildirildi. Daha önce anlaşmanın Beyaz Saray’da imzalanmasının ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş, Londra ve Tunus’ta anlaşmayı kınamak için binlerce kişi Filistin bayrakları açarak sokaklara dökülmüştü.

İsrail’in vizeyi kaldırdığı ilk Arap ülkesi olan BAE için Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da tören yapılacak. Törende İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi.

Bugün İsrail'e gidecek BAE heyeti, Tel Aviv yönetimiyle iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için bir adım atacak.



Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti. 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.



Filistin’in Gazze kentinde normalleşme anlaşması protesto edilmiş, Filistinliler böyle bir anlaşmanın durumu daha kötüleştireceğini ve barışı sağlamayacağını söylemişti. Protestocular, anlaşmayı Araplara ve Filistinlilere bir ihanet olarak tanımladı. Göstericiler, ellerinde anlaşmayı kınayan pankartlar taşıdı. Pankartlarda "Filistin satılık değil”, “rezalet anlaşması“ "normalleşmeye hayır” gibi ifadeler yer almıştı. Tüm bunlara rağmen normalleşme adımları devam etti.

