BAE’de halka bedava korona testi yapılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) korona virüs test sayısını arttırarak salgının önüne geçmeye çalışıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında başkent Abu Dabi’de yoğun nüfuslu ve kalabalık bölgelerde bedava korona testi yapılıyor. Korona virüs testleri Sağlık Bakanlığı denetiminde, polis ekiplerinin ve gönüllülerin koordinasyonuyla yapılıyor. Doktor Aisha Al Maamari yaptığı açıklamada, “Şuanda Abu Dabi’nin Shakbout ilçesinde herkesin sağlık durumunu incelemeye çalışıyoruz. Toplu sağlık taramamız Nisan ayında başladı. Testlerimiz ülkenin farklı kentlerinde yapıldı” ifadelerini kullandı.

Abu Dabi Sağlık Hizmetleri yetkilisi Mansour Salem Al Kubaisi, “Yapılan işbirliği amacımıza kısa sürede ulaşmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Emirates Vakfı’ndan Hassan Al Ali, “Görevimiz gönüllüler bulmak. Gönüllüler yaklaşık 5-6 ay boyunca bizimle çalıştı. Hala aynı şevkle çalışıyoruz. Gönüllüler yardımlara katkı sağladıkları için bazen evlerinden ailelerinden uzak kalıyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, günde ortalama 136 bin 430 test yapılan ülkede toplam 10.8 milyon korona virüs testi yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplam korona virüs vaka sayısı 106 bin 229’a yükselirken can kaybı 445 oldu.

