BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi protesto edildi
Yemen'in Ebyen ilinde yüzlerce kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.
GÜNDEM 19.09.2020, 22:47
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Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde hükümet kompleksi önünde toplanan göstericiler, BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını protesto etti.
BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GKK) güçlerinin kontrolündeki kentte Filistin'e destek veren göstericiler, ellerinde Abu Dabi ve Manama yönetimlerine tepki içerikli pankartlar taşıdı.
Yemen'in çeşitli kentlerinde birkaç haftadır İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler yapılıyor.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GKK) güçlerinin kontrolündeki kentte Filistin'e destek veren göstericiler, ellerinde Abu Dabi ve Manama yönetimlerine tepki içerikli pankartlar taşıdı.
Yemen'in çeşitli kentlerinde birkaç haftadır İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler yapılıyor.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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