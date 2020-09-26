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'BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı'
Birleşik Arap Emirlikleri'nin, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.
GÜNDEM 26.09.2020, 11:47
İşgalci İsrail rejimiyle kısa süre önce " normalleşme" anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ( BAE), F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.
Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail rejimi ile anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.
Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail rejiminin silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, işgalci siyonist İsrail rejimi ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.
İsrail rejimi ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.
Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail rejimi ile anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.
Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail rejiminin silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, işgalci siyonist İsrail rejimi ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.
İsrail rejimi ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.
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