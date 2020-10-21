BAE adına ajanlık yapan kişi gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddia edilen kişiyi yapılan teknik takip sonucunda gözaltına aldı.

Sakarya'da ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlenen kişiyi MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi işlemler için adliyeye götürüldü. Operasyon büyük gizlilik içinde yürütülürken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

