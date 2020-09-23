Bacanağın kardeşine özel atama!
Son dönemde ayyuka çıkan kamu kurumlarındaki akraba furyası zirve yaparken, bu sefer de eğitimde yaşandı.
GÜNDEM 23.09.2020, 07:29
Daha önce öğretmenlik mesleğinden istifa edip otel ve dershane işleten B.E., 4 yıldır hiç kimse için uygulanmayan yöntemle öğretmenlik mesleğine döndü. Kişiye özel olarak yapılan düzenlemede usulsüzlükler zinciri birbirini takip ederken, atanan B.A.’nın Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü’nün bacanağının kardeşi çıkması dikkat çekti.
kamu kurumlarında akrabaya yönelik torpil, kayırma ve haksız atanmaların ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kişi öğretmen olmak için sınavdan sınava koşarken, kişiye özel olarak yapılan atamalar dikkat çekiyor. Kamu kurumlarında öğretmenlik şartlarına haiz binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı’na geçmeyi beklerken, yıllardır uygulanmayan bir atama şekli Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın imzayla yapıldı. Söz konusu atamanın ardından gerçekler bir bir ortaya çıkarken, atanan B.E.’nin Milli Eğitim Müdürü Albak’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, kişiye özel olarak yapılan uygulamada ataması yapılan B.E.’nin Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın bacanağının kardeşi olduğu belirtiliyor. Daha önce öğretmenlik görevinden istifa eden B.A.’nın ticaretle uğraştığı otel sahibi ve aynı zamanda dershane işlettiği biliniyor. İstifa ettiği öğretmenlik mesleğine dönme kararı alan B.A.’nın öğretmenlik ataması “açıktan atanma” yöntemiyle yapıldı. Söz konusu atama 4 yıldır istifa eden öğretmenler tarafından dört gözle beklenirken, yöntemin Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Albak’ın bacanağının kardeşi için sadece uygulanması tepkileri de beraberinde getirdi.
Öte yandan B.E., atandığı ilde branşta norm kadro fazlalığı olmasına rağmen yeni kadro açılırken ve ilde öğretmenlerin en çok talep ettiği okula gönderilmesi söz konusu usulsüzlükler zincirine bir yenisini daha kattı. Usulsüzlükler zincirinin olduğu olayla ilgili, atanmayı bekleyen öğretmen adayları ve norm kadro fazlası öğretmenler duruma tepkilerini dile getirerek, “bu yöntemle, liyakat ve kariyer esaslarının çiğnendiğini düşünüyor.”
kamu kurumlarında akrabaya yönelik torpil, kayırma ve haksız atanmaların ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kişi öğretmen olmak için sınavdan sınava koşarken, kişiye özel olarak yapılan atamalar dikkat çekiyor. Kamu kurumlarında öğretmenlik şartlarına haiz binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı’na geçmeyi beklerken, yıllardır uygulanmayan bir atama şekli Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın imzayla yapıldı. Söz konusu atamanın ardından gerçekler bir bir ortaya çıkarken, atanan B.E.’nin Milli Eğitim Müdürü Albak’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, kişiye özel olarak yapılan uygulamada ataması yapılan B.E.’nin Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın bacanağının kardeşi olduğu belirtiliyor. Daha önce öğretmenlik görevinden istifa eden B.A.’nın ticaretle uğraştığı otel sahibi ve aynı zamanda dershane işlettiği biliniyor. İstifa ettiği öğretmenlik mesleğine dönme kararı alan B.A.’nın öğretmenlik ataması “açıktan atanma” yöntemiyle yapıldı. Söz konusu atama 4 yıldır istifa eden öğretmenler tarafından dört gözle beklenirken, yöntemin Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Albak’ın bacanağının kardeşi için sadece uygulanması tepkileri de beraberinde getirdi.
Öte yandan B.E., atandığı ilde branşta norm kadro fazlalığı olmasına rağmen yeni kadro açılırken ve ilde öğretmenlerin en çok talep ettiği okula gönderilmesi söz konusu usulsüzlükler zincirine bir yenisini daha kattı. Usulsüzlükler zincirinin olduğu olayla ilgili, atanmayı bekleyen öğretmen adayları ve norm kadro fazlası öğretmenler duruma tepkilerini dile getirerek, “bu yöntemle, liyakat ve kariyer esaslarının çiğnendiğini düşünüyor.”
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