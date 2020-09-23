Babasını darbeden adamı döverek öldürdü!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, babasını darbettiği adamı döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı
GÜNDEM 23.09.2020, 23:57
Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü. Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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