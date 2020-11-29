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Babacan'ı karşısında gören esnaf oynayarak isyan etti: Çıldırdık artık
Eskişehir'de bir esnaf, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynayarak, "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, çıldırdık artık" dedi.
GÜNDEM 29.11.2020, 17:58
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nin ardından şehir turu yaptı. Esnafı ziyaret eden Babacan'ı gören bir esnaf oyun havası eşliğinde "Elektrikleri, kiraları ödeyemiyoruz, çıldırdık artık." diyerek iktidara göndermede bulundu.Ali Babacan'ı oyun havası eşliğinde karşılayan esnaf, AK Parti iktidarına oyun eşliğinde göndermede bulundu. Bir esnaf, "Elektrikleri, kiraları ödeyemiyoruz, çıldırdık artık." dedi.
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