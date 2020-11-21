Babacan'dan Varlık Fonu çıkışı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin sosyal medya hesabından Varlık Fonu'na dair önemli bir bilgi paylaştı.

Twitter hesabından AKP'de görev yaptığı dönemde bazı uygulamalara müsaade etmediğini belirten Babacan, Varlık Fonu'nun da faaliyete geçmesine engel olduğunu açıkladı.

Partisinin sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"İmza atmayıp, tek başıma bloke ettiğim çok konu oldu. Örnek; Varlık Fonu.

İtiraz ettiğim için o tarihte Varlık Fonu kurulamadı."

Ali Babacan: İmza atmayıp, tek başıma bloke ettiğim çok konu oldu. Örnek; Varlık Fonu.İtiraz ettiğim için o tarihte Varlık Fonu kurulamadı.

— DEVA Partisi (@devapartisi) November 20, 2020



Ali Babacan: İmza atmayıp, tek başıma bloke ettiğim çok konu oldu. Örnek; Varlık Fonu.İtiraz ettiğim için o tarihte Varlık Fonu kurulamadı. — DEVA Partisi (@devapartisi) November 20, 2020

