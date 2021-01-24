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Babacan'dan sert sözler: Yönetemiyorsanız bırakıp gidersiniz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti iktidarını sözlerle eleştirdi.
GÜNDEM 24.01.2021, 07:24
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Twitter'dan AK Parti'yi sert ifadelerle eleştiren Babacan, şu paylaşımı yaptı:
"Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil."
Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil.
— Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021
Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil. — Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021
Twitter'dan AK Parti'yi sert ifadelerle eleştiren Babacan, şu paylaşımı yaptı:
"Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil."
Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil.
— Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021
Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil. — Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021
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