Babacan'dan sert sözler: Yönetemiyorsanız bırakıp gidersiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan AK Parti'yi sert ifadelerle eleştiren Babacan, şu paylaşımı yaptı:

"Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil."

Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil.

— Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021



Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil. — Ali Babacan (@alibabacan) January 23, 2021

